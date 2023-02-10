Общество 10.02.2023 08:32
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10.02.2023 08:32
В Волгоградском ботаническом саду готовятся к встрече весны. Как сообщили в облкомприроды, к началу цветения первоцветов в оранжерее, расположенной в Волжском, откроется цветочный фестиваль.
В этом году праздник первоцветов пройдет с 12 по 19 февраля в волжской оранжерее ботсада. Небывалое количество цветущих растений - около 50 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, примул, мускари, цикламенов, фрезий, ландышей, печеночниц, сирени и форзиций – уже украшают оранжерею регионального ботанического сада.
Специально для фестиваля сотрудниками учреждения в этом году выращено сразу несколько новых сортов первоцветов. Среди цветочного ковра гости сада увидят настоящую мельницу, а посетительницы смогут сфотографироваться в платьях из весенних цветов.
Выставки первоцветов в волжской оранжерее пользуются огромной популярностью. Сюда приезжают жители Волгограда и других районов региона. Здесь же можно приобрести по разумным ценам и букетики первоцветов.
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