







В Волгоградском ботаническом саду готовятся к встрече весны. Как сообщили в облкомприроды, к началу цветения первоцветов в оранжерее, расположенной в Волжском, откроется цветочный фестиваль.





В этом году праздник первоцветов пройдет с 12 по 19 февраля в волжской оранжерее ботсада. Небывалое количество цветущих растений - около 50 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, примул, мускари, цикламенов, фрезий, ландышей, печеночниц, сирени и форзиций – уже украшают оранжерею регионального ботанического сада.





Специально для фестиваля сотрудниками учреждения в этом году выращено сразу несколько новых сортов первоцветов. Среди цветочного ковра гости сада увидят настоящую мельницу, а посетительницы смогут сфотографироваться в платьях из весенних цветов.





Выставки первоцветов в волжской оранжерее пользуются огромной популярностью. Сюда приезжают жители Волгограда и других районов региона. Здесь же можно приобрести по разумным ценам и букетики первоцветов.



