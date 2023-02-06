Военнослужащим в зону СВО из Волгограда передали молотки и кувалды

В Волгограде сегодня, 6 февраля, состоялась отправка в зону проведения спецоперации техники строительного назначения в соответствии с поступившей дополнительной заявкой. Как сообщили в администрации региона, в помощь военнослужащим переданы бензиновые и дисковые пилы с комплектами запчастей и расходными материалами, кувалды и молотки, газовые мини-плиты, сварочные инверторы и другое оборудование.

По сведениям обладмина, техника поступит в инженерные подразделения.

– Военнослужащие будут использовать технику не только для решения военных задач в зоне СВО — одновременно бойцы помогают мирному населению в восстановлении жилья и систем ЖКХ, газификации, строительстве водяных скважин, решении других бытовых вопросов, – пояснили в областной администрации. – Снаряжение полностью закуплено за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу».

Уточняется, что из 550 млн рублей, собранных Фондом, на закупки направлено уже 430 млн рублей.

Фото: администрация Волгоградской области