В Волгоградской области 8 февраля отключат телевидение









Цифровое телевидение отключат в городе Дубовке Волгоградской области 8 февраля.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть, с 9.00 до 15.00 трансляции программ РТРС-1 и РТРС-2 не будет из-за проведения профилактических работ.

Других отключений теле- и радиосигнала в Волгоградской области в ближайшее время не планируется.



