Дорожники борются с последствиями непогоды в Волгоградской области

Общество 05.02.2023 09:27
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05.02.2023 09:27
В круглосуточном режиме контролируют ситуацию на трассах в Волгоградской области дорожные службы. В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград сообщили, что для ликвидации последствий непогоды в нескольких регионах, в том числе Волгоградской области, перед выходными был подготовлена специальная техника для расчистки дорог от снега и наледи.
Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно дорожной обстановке.
В настоящее время в Волгограде и области идет снег.
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:
8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области.
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