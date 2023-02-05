Дорожники борются с последствиями непогоды в Волгоградской области









В круглосуточном режиме контролируют ситуацию на трассах в Волгоградской области дорожные службы. В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград сообщили, что для ликвидации последствий непогоды в нескольких регионах, в том числе Волгоградской области, перед выходными был подготовлена специальная техника для расчистки дорог от снега и наледи.

Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно дорожной обстановке.

В настоящее время в Волгограде и области идет снег.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области.



