В Волгограде спустя полтора года возобновили закупку на 106 млн рублей

В Волгограде спустя полтора года после блокировки возобновлено проведение открытого конкурса на создание, развитие и обеспечение функционирования комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования». Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликовано соответствующее объявление.

Ранее из-за жалобы, поданной московской компанией «Здравко», конкурс был приостановлен. Так, автор жалобы указывал, что заказчик – ГКУ «Безопасный регион» - укрупнил лот с целью изменения способа определения поставщика и ограничении конкуренции, собрав воедино компьютеры, серверы и программное обеспечение. При этом на сайте госзакупок, где сообщается об отмене приостановки проведения открытого конкурса, результаты рассмотрения поданной еще летом позапрошлого года жалобы не опубликованы.

Начальная цена контракта закупки составляет более 106 миллионов рублей. От исполнителя требуется создание единой информационной системы взаимодействия различных служб и органов власти. Так, обмен информацией должен осуществляться по каналам ГУ МЧС по Волгоградской области, ГКУ «Центр управления связи», комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, ГКУ «Аварийно-спасательная служба», ГУ МВД по Волгоградской области, клинической областной станции скорой медицинской помощи, а также органов власти городов и районов региона, в том числе единых дежурных диспетчерских служб.

Фото комитета информационных технологий Волгоградской области

