Волгоградские силовики почтили память защитников Сталинграда

В Волгограде 1 февраля стартовали торжественные мероприятия в рамках празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102», утром руководители силовых ведомств возложили цветы к Вечному огню на площади Павших борцов.

– 1 февраля начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко, руководство Волгоградской области, депутаты областной думы и руководители силовых ведомств региона почтили подвиг защитников Сталинграда, возложив цветы у Вечного огня на Площади Павших Борцов, – сообщили в пресс-службу регионального главка полиции.





Напомним, что основные торжественные мероприятия намечены в Волгограде по случаю Сталинградской Победы на 2 февраля. Так, в 10.00 на главной площади города пройдет военный парад, а на железнодорожном вокзале состоится концерт с участием Юрия Башмета, который, предположительно, посетит президент России Владимир Путин.

Сегодня, 1 февраля, Кремль опубликовал программу визита главы государства в Волгоград 2 февраля.