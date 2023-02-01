Кремль обнародовал программу визита Владимира Путина в Волгоград





Пресс-служба Кремля обнародовала программу визита президента России Владимира Путина в Волгоград 2 февраля. Глава государства в рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битве примет участие в торжественных мероприятиях, а также проведет встречу с волгоградцами в музее-панораме.

Первым делом, согласно опубликованной информации, Владимир Путин посетит Мамаев курган, где возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы. Также в программе визита выступление президента на концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Уточняется, что в музее-панораме глава государства встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Отдельно запланировано общение Владимира Путина с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.