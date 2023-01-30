Волгоградка отсудила у мэрии за падение в подземном переходе 100 тыс. рублей

Общество 30.01.2023 13:47
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30.01.2023 13:47
Администрацию Волгограда обязали выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда местной жительнице, которая пострадала от падения в подземном переходе.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, мэрия обжаловала решение Центрального районного суда, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Оно вступило в законную силу.
Судом установлено, что волгоградка 30 декабря 2021 года упала, поскользнувшись на оледеневшем плиточном покрытии в подземном переходе на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе. С места происшествия женщину с закрытым переломом голени забрала скорая помощь. До 19 января 2022 года пострадавшая находилась в больнице, а потом ее выписали на амбулаторное лечение. Под наблюдением медиков она находилась до 21 марта. Работать все это время волгоградка не могла.
Женщина пояснила суду, что предупреждение о скользком покрытии в переходе отсутствовало. Также она указала, что после травмы у нее сохраняется хромота.
- Со слов пострадавшей, в подземном переходе покрытие не соответствовало требованиям благоустройства, с потолка капала вода, на плитке имелась наледь, которая не убиралась и не обрабатывалась песко-соляной смесью, что повлекло падение и получение травмы, - рассказала Вальковская.
Представитель администрации Волгограда возражал против удовлетворения иска, указав на грубую неосторожность истца. Однако суд такие доводы мэрии не принял.
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