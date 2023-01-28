Общество

«Мы его не могли отговорить»: на СВО погиб 39-летний доброволец из Волгоградской области

Общество 28.01.2023 11:27
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28.01.2023 11:27



В городе Котово Волгоградской области простятся с 39-летним Михаилом Литвиновым, который погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. 
- В нашей памяти он навсегда останется очень жизнерадостным, веселым и отзывчивым человеком. Он всегда улыбался, улыбка не сходила с его лица, - говорят о Михаиле его друзья. 
По их словам, Михаил ушел добровольцем 2 декабря 2022 года. Служил младшим сержантом.
- Он нам ничего не рассказывал. Пошел в военкомат, подал заявку, а потом сообщил, что уходит сражаться. Мы его пытались отговорить, но это было бесполезно, -  вспоминают товарищи Михаила.
Известно, что он погиб 19 января 2023 года. В этот день Михаил возвращался с боевого задания и попал под артиллерийский обстрел. 
- Мы гордимся нашим Героем. Миша навсегда останется в наших сердцах, - говорят его близкие люди.
У Михаила остались жена и трое детей. У Михаила есть еще один ребенок от первого брака.
Простятся с погибшим добровольцем в понедельник, 30 января, в 10:30 в часовне на территории Серинского кладбища в Котово.
Фото: Общественный контроль города Котово / t.me

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