ВТЗ оборудовал аудиторию для студентов профильной кафедры ВолгГТУ





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), оборудовал в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) корпоративную учебную аудиторию для студентов, обучающихся по востребованным на заводе специальностям.

Класс ТМК расположен на профильной кафедре «Технология материалов». Помещение оснащено аудио- и видеотехникой, укомплектовано современной функциональной мебелью и приборами освещения. Визуальная среда оформлена в стилистике компании и предприятия: на стенах размещены индустриальные постеры объектов завода, представлены изображения выпускаемой продукции. Проект реализован совместно с Корпоративным университетом ТМК2U. На церемонии открытия нового класса присутствовали студенты, преподаватели, руководители вуза и предприятия.

-В новой аудитории все сделано для формирования комфортной образовательной среды. Работа над этим проектом стала для ВТЗ еще одной возможностью проявить свои компетенции по созданию максимально функциональных и при этом эргономичных условий обучения и работы. По опыту предприятия, где мы планомерно улучшаем рабочее пространства для сотрудников завода, мы можем с уверенностью утверждать, что грамотно оборудованные помещения помогают специалистам более эффективно работать, а студентам – лучше учиться, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.