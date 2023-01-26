Общество

ВТЗ оборудовал аудиторию для студентов профильной кафедры ВолгГТУ

Общество 26.01.2023 11:06
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26.01.2023 11:06


Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), оборудовал в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) корпоративную учебную аудиторию для студентов, обучающихся по востребованным на заводе специальностям.  
Класс ТМК расположен на профильной кафедре «Технология материалов». Помещение оснащено аудио- и видеотехникой, укомплектовано современной функциональной мебелью и приборами освещения. Визуальная среда оформлена в стилистике компании и предприятия: на стенах размещены индустриальные постеры объектов завода, представлены изображения выпускаемой продукции. Проект реализован совместно с Корпоративным университетом ТМК2U. На церемонии открытия нового класса присутствовали студенты, преподаватели, руководители вуза и предприятия.   
-В новой аудитории все сделано для формирования комфортной образовательной среды. Работа над этим проектом стала для ВТЗ еще одной возможностью проявить свои компетенции по созданию максимально функциональных и при этом эргономичных условий обучения и работы. По опыту предприятия, где мы планомерно улучшаем рабочее пространства для сотрудников завода, мы можем с уверенностью утверждать, что грамотно оборудованные помещения помогают специалистам более эффективно работать, а студентам – лучше учиться, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.   
Идея открытия корпоративного учебного класса ТМК в ВолгГТУ возникла в рамках сотрудничества организаций с целью ознакомления студентов профильных специальностей с современным производством на ВТЗ и привлечения квалифицированных сотрудников. Кафедра «Технология материалов» выпускает магистров с высшим образованием по наиболее востребованным на предприятии специальностям, таким как «Металловедение и термическая обработка» и «Обработка металлов давлением». 

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