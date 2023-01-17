«Взяли под козырек»: в Волгоградской области УК заставили обезопасить вход в подъезд









В Волгоградской области жители дома с аварийным козырьком добились от управляющей компании ремонта развалившегося навеса над подъездом. С жалобой на бездействие управляющей компании ООО «Север-групп» в инспекцию госжилнадзора обратились жильцы дома №34 по ул. Юбилейная в Палласовке.













В ходе проверки изложенные в обращении жителей факты подтвердились, рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве. В результате вмешательства госжилинспекции управляющая компания демонтировала аварийную железобетонную плиту козырька, а точнее, то, что от нее осталось, и установила новый из профилированного листа.