Из Саратова в Волгоград 4 февраля электричка привезет туристов

Общество 17.01.2023 15:07
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17.01.2023 15:07
Туристическая поездка, приуроченная к 80-летию Победы в Сталинградской битве, состоится из Саратова в Волгоград 4 февраля. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге.
Основная цель тура - знакомство с главными достопримечательностями города-героя. На это запланировано шесть часов. Путешественники прогуляются по отреставрированной Аллее Героев, побывают на Мамаевом кургане и в музее-панораме «Сталинградская битва».
Поездка рассчитана на один день. Время в пути составит 5 часов 15 минут в одну сторону.
Фото: Приволжской железной дороги
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