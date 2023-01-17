Из Саратова в Волгоград 4 февраля электричка привезет туристов









Туристическая поездка, приуроченная к 80-летию Победы в Сталинградской битве, состоится из Саратова в Волгоград 4 февраля. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге.

Основная цель тура - знакомство с главными достопримечательностями города-героя. На это запланировано шесть часов. Путешественники прогуляются по отреставрированной Аллее Героев, побывают на Мамаевом кургане и в музее-панораме «Сталинградская битва».

Поездка рассчитана на один день. Время в пути составит 5 часов 15 минут в одну сторону.

Фото: Приволжской железной дороги