Под Волгоградом разведчики опробовали автомат Калашникова на стрельбах

Общество 15.01.2023 15:03
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15.01.2023 15:03
Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа в Волгоградской области приняли участие в тактических стрельбах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, отрабатывалась стрельба по условной технике и живой силе противника, в частности, из АК-12.
Разведчики упражнялись в наводке оптического и ночного прицелов, а также в способах определения дальности до цели.
Военнослужащие отработали скрытное перемещение, оборудование и маскировку огневых позиций, также выполнили нормативы по метанию ручных гранат.
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