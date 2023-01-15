Под Волгоградом разведчики опробовали автомат Калашникова на стрельбах









Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа в Волгоградской области приняли участие в тактических стрельбах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, отрабатывалась стрельба по условной технике и живой силе противника, в частности, из АК-12.





Разведчики упражнялись в наводке оптического и ночного прицелов, а также в способах определения дальности до цели.





Военнослужащие отработали скрытное перемещение, оборудование и маскировку огневых позиций, также выполнили нормативы по метанию ручных гранат.