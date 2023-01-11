В новогодние праздники бесследно исчез 30-летний волгоградец

В Волгограде разыскивают бесследно исчезнувшего мужчину. Как сообщает ИА «Высота 102», 30-летний волгоградец пропал во время новогодних праздников.
— Пропал Анатолий Александрович Житников. С 2 января 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 184 сантиметра
нормальное телосложение
волосы темно-русые
глаза голубые
В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, черную кофту, джинсы синего цвета и черные ботинки. Если вы располагаете информацией, способной помочь поискам, просьба обращаться по номеру 8 906 167 9444.
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