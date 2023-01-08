В Волгоградской области под охрану взяли вокзалы и военные городки

Общество 08.01.2023 10:42
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08.01.2023 10:42
Военные городки и объекты Минобороны РФ находятся под круглосуточным патрулированием военной полиции в период рождественских праздников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, на территории округа несут дежурство 50 патрулей.
В частности, военнослужащие воинских частей гарнизона совместно с полицейскими патрулируют территорию железнодорожного и автобусного вокзалов в Волгограде.
Сотрудники военной автомобильной инспекции в свою очередь контролируют движение военного автотранспорта на дорогах общего пользования, пояснили в ЮВО.
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