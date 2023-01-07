







В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области рекомендуют праздновать рождество с кутьи – зерновой каши, с которой традиционно у православных начиналась трапеза. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, традиционными компонентами такой каши являются зерно, мак, орехи и мед. Каждый из них обладает особым значением. Зерно символизирует вечную жизнь. Мак и орехи означают плодородие, изобилие и богатство, а мед – сладкую жизнь.





Кутья – полезное блюдо для организма. В пшенице содержатся много пищевых волокон и тиамина (витамин В1), пектины, способные абсорбировать вредные вещества, и клетчатка, которая улучшает работу ЖКТ, поддерживает баланс микрофлоры, тем самым укрепляя иммунитет.





Мак – один из лучших источников целого комплекса витаминов: В1, В2, В5, В6, В9, Е, Н, К. Также в нем огромное количество минералом: калий, кальций, кремний, магний, железо, кобальт, марганец, медь, фосфор и другие. Орехи, как известно, богаты омега-3 и омега-6 кислотами и хороши для поддержания здоровья сосудов, мозга, костей, иммунной системы.





Мед, которым заправляют кутью, обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.



Зерна надо растолочь в деревянной ступе, подливая немного теплой воды. Потом ядра отделить от шелухи, просеивая и промывая, и сварить рассыпчатую постную кашу на воде, добавив к крупе 2-3 стакана воды. Затем растереть мак до получения макового молочка, добавить к нему мед, перемешать и положить в пшеничную кашу. В самом конце добавить толченые орехи и сухофрукты.