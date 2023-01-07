Общество

Волгоградский Роспотребнадзор разобрал на витамины праздничную кашу на Рождество

Общество 07.01.2023 09:17
0
07.01.2023 09:17



В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области рекомендуют праздновать рождество с кутьи – зерновой каши, с которой традиционно у православных начиналась трапеза.  Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, традиционными компонентами такой каши являются зерно, мак, орехи и мед. Каждый из них обладает особым значением. Зерно символизирует вечную жизнь. Мак и орехи означают плодородие, изобилие и богатство, а мед – сладкую жизнь.

Зерна надо растолочь в деревянной ступе, подливая немного теплой воды. Потом ядра отделить от шелухи, просеивая и промывая, и сварить рассыпчатую постную кашу на воде, добавив к крупе 2-3 стакана воды. Затем растереть мак до получения макового молочка, добавить к нему мед, перемешать и положить в пшеничную кашу. В самом конце добавить толченые орехи и сухофрукты.

Кутья –  полезное блюдо для организма. В пшенице содержатся много пищевых волокон и тиамина (витамин В1), пектины, способные абсорбировать вредные вещества, и клетчатка, которая улучшает работу ЖКТ, поддерживает баланс микрофлоры, тем самым укрепляя иммунитет.

Мак – один из лучших источников целого комплекса витаминов: В1, В2, В5, В6, В9, Е, Н, К. Также в нем огромное количество минералом: калий, кальций, кремний, магний, железо, кобальт, марганец, медь, фосфор и другие. Орехи, как известно, богаты омега-3 и омега-6 кислотами и хороши для поддержания здоровья сосудов, мозга, костей, иммунной системы.

Мед, которым заправляют кутью, обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.01.2023 11:05
Общество 07.01.2023 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2023 08:13
Общество 07.01.2023 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2023 08:03
Общество 07.01.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2023 07:48
Общество 07.01.2023 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 22:03
Общество 06.01.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 21:44
Общество 06.01.2023 21:44
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 21:10
Общество 06.01.2023 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 20:51
Общество 06.01.2023 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 19:16
Общество 06.01.2023 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 17:37
Общество 06.01.2023 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 16:37
Общество 06.01.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 15:05
Общество 06.01.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 13:56
Общество 06.01.2023 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 12:59
Общество 06.01.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 12:41
Общество 06.01.2023 12:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:55
Волгоградцев предупредили о новом виде афер от имени мобилизованныхСмотреть фотографии
13:16
Огнеборцы 7 января локализовали пожар в кафе «Лукоморье» в НовоаннинскеСмотреть фотографии
12:11
Волгоградская пенсионерка накануне Рождества перевела 3 миллиона лжеработнику ГосуслугСмотреть фотографии
12:04
"Сначала загорелась крыша": в Новоаннинском 7 января тушат пожар в кафе «Лукоморье»Смотреть фотографии
11:05
Более тысячи волгоградских военных отметили Рождество в полковых храмахСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде с места ДТП госпитализировали четверых человекСмотреть фотографии
09:17
Волгоградский Роспотребнадзор разобрал на витамины праздничную кашу на РождествоСмотреть фотографии
08:13
Волгоградцы запечатлели нимб вокруг луны в Рождественскую ночьСмотреть фотографии
08:03
Мэрия отчиталась об ударной уборке дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:48
Сотни волгоградцев встретили Рождество в Александро-Невском собореСмотреть фотографии
22:03
Волгоградцы готовятся к встрече Рождества ХристоваСмотреть фотографии
21:44
«Мы с тобой схожи»: министр здравоохранения РФ исполнил мечту 11-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
21:10
ГУ МЧС: в Волгоградской области ожидаются аномальные морозы до -27 °ССмотреть фотографии
20:51
В Волгограде почтили память воинов, погибших при штурме ГрозногоСмотреть фотографии
19:16
«У них праздники!»: волгоградка, попавшая в больницу с температурящим младенцем, пожаловалась на врачейСмотреть фотографии
17:37
Волгоградца оштрафовали на 40 тысяч за критику президента РФСмотреть фотографии
16:37
Совещание по развитию Волгограда: о чем заявил Андрей БочаровСмотреть фотографии
15:05
«Как Ломоносов — пешком пойдем»: в Волгограде перенесли концерт панк-группы из МосквыСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области увековечили память погибшего в СВО 19-летнего контрактникаСмотреть фотографии
12:59
Бочаров назвал пять направлений развития Волгограда государственными задачамиСмотреть фотографии
12:41
Волгоградцам рассказали об увеличении маткапитала в 2023 годуСмотреть фотографии
12:15
Губернатор Бочаров собрал совещание по развитию ВолгоградаСмотреть фотографии
11:39
«Снесла стойку»: в Волгограде «семерка» протаранила кроссовер и влетела в магазинСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцы просят министра транспорта РФ вернуть троллейбус № 11Смотреть фотографии
10:10
Волгоградцев готовят к горячей ночи из-за штормового ветра и морозовСмотреть фотографии
09:27
Застрявшие катер и паром под Волгоградом попали на видеоСмотреть фотографии
09:02
«И снова учатся жить»: истории четырех собак, чудом спасенных под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В Волгоградской области ищут 37-летнего воронежца со шрамами на щекеСмотреть фотографии
08:00
Метель, снег и дождь: в Волгоградской области на Рождество ждут -22 °ССмотреть фотографии
22:21
Паромное сообщение нарушено на Дону под Волгоградом из-за погодыСмотреть фотографии
 