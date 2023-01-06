Волгоградцев готовят к горячей ночи из-за штормового ветра и морозов

В администрации Волгограда сообщили, что в связи с прогнозируемым похолоданием до -15…-17 °С и усилением северо-западного ветра до 20 м/с городская система теплоснабжения переходит на соответствующий технологический режим работы.

— Городские службы готовы к поэтапному повышению температуры теплоносителя в сети в ночь с 6 на 7 января 2023 года, — пояснили ИА «Высота 102» в горадмине.

Уточняется, что температура воды в батареях и объем ее подачи регулируется в режиме реального времени. Учитывается в том числе температура за окном, температура воды при обратной подаче и другие характеристики, отметили в городской администрации.

— Корректировка производится под постоянным контролем диспетчерских служб, — уверяют местные власти.

Напомним, что завтра в Волгограде в ночные и утренние часы синоптики обещают осадки в виде снега. Днем температура в городе-герое составит -13...-15 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»