Волгоградцы смогут увидеть только два из четырех затмений в 2023 году

Общество 05.01.2023 20:14
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05.01.2023 20:14
Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2023 году, но на территории России можно будет наблюдать только два из них.
Недоступными для взора россиян окажутся солнечные затмения 20 апреля и 14 октября, а за лунными понаблюдать будет возможно, уверяют специалисты Московского планетария.
Ожидаются лунные затмения 5 мая и 28 октября. Весной полутеневое затмение Луны будет наблюдаться почти на всей территории нашей страны. Осенью произойдет частное затмение Луны. Спутник пройдет через тень Земли и увидеть это смогут жители почти всех регионов России.
Суперлуну в 2023 году мы будем наблюдать 31 августа. В этот день ожидается крупное полнолуние.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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