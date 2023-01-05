Волгоградцы смогут увидеть только два из четырех затмений в 2023 году









Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2023 году, но на территории России можно будет наблюдать только два из них.

Недоступными для взора россиян окажутся солнечные затмения 20 апреля и 14 октября, а за лунными понаблюдать будет возможно, уверяют специалисты Московского планетария.

Ожидаются лунные затмения 5 мая и 28 октября. Весной полутеневое затмение Луны будет наблюдаться почти на всей территории нашей страны. Осенью произойдет частное затмение Луны. Спутник пройдет через тень Земли и увидеть это смогут жители почти всех регионов России.

Суперлуну в 2023 году мы будем наблюдать 31 августа. В этот день ожидается крупное полнолуние.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



