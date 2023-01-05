Затишье перед бурей: на Волгоград обрушатся мокрые осадки

Общество 05.01.2023 10:21
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05.01.2023 10:21
Сегодня, 5 января, в Волгограде и районах области осадков не ожидают, а вот уже завтра, 6 января, прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.
В сельских районах днем 5 января будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с при температуре -1..+4º. В областном центре существенных осадков сегодня не ожидается. Днем будет 0...+2º.
Уже в пятницу, 6 января, все изменится. В некоторых районах области возможен сильный снег и метель, порывы до 20 м/с. Осадки, переходящие в дождь, спровоцируют гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Местами возможен туман. Температура воздуха: ночью +1...-4º; днем -1..+4º, местами по югу до +9º.
В Волгограде также будет мокро и ветрено. Ночью и утром порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Ночью ожидается 0...-2º. Днем потеплеет: +4...+6º.
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