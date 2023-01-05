Общество

В Волгограде пройдет «детская» рождественская литургия

Общество 05.01.2023 09:12
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05.01.2023 09:12



В кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде 7 января будет отслужена Божественная литургия специально для детей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальную информацию собора.
Ночную Рождественскую Божественную литургию в соборе совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Начнется служба в субботу в 00.00.
- Мы знаем, что не все наши маленькие прихожане смогут встретить Рождество Христово в полночь. Именно поэтому 7 января в кафедральном соборе Александра Невского будет отслужена Божественная литургия специально для детей. Начало службы в 10:00, - сообщили в соборе.
По окончании Литургии хор собора подарит прихожанам праздничный концерт, на котором будут исполнены рождественские песнопения и колядки.

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