В Александро-Невском соборе Волгограда встретили Новый год с молитвой

Общество 01.01.2023 09:42
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01.01.2023 09:42
Праздничная служба прошла этой ночью в кафедральном Александро-Невском соборе Волгограда. Как сообщили в Волгоградской епархии, ровно в полночь началась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Вместе со священнослужителями молились и волгоградцы. На службу пришли несколько десятков человек.
Митрополит Феодор поздравил всех с Новым годом.
- Этот замечательный семейный праздник объединяет всех нас и собирает вокруг семейного очага. Наступающие лета Благости Божией пусть подарят каждому из нас, каждой семье: радость, которая будет утешать всех наших близких и окружающих, Мир, который будет умерять всякую вражду, благополучие, которым мы сможем делиться с ближним, - сказал Феодор.
Фото: Волгоградская епархия
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