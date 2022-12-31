Общество 31.12.2022 13:08
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31.12.2022 13:08
Волгоградские родители снова удивили выбором имен для своих новорожденных малышей.
Как сообщили в управлении ЗАГС комитета юстиции Волгоградской области, в декабре появились мальчики с именами Кристоф, Тальха, Тит и Лука. Среди необычных имен для девочек были зарегистрированы Снежана, Серафима, Ляля, Елисавета, Веданна, Александрина, Аеринн и Ёсуман.
Самыми распространенными именами у мальчиков остаются Михаил, Максим, Дмитрий, Матвей, Артём, Иван и Александр. Девочек модно называть София, Ева, Мирослава, Варвара, Виктория, Арина и Алиса.
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