«На севере уже лежит»: в Волгограде 28 декабря выпадет снег

Сегодня, 27 декабря на части территории Волгоградской области выпал снег, которого так ждали жители перед Новым годом. Как сообщает ИА «Высота 102», припорошило несколько районов региона – Новоаннинский, Фроловский, Урюпинский, Кумылженский, Суровикинский и другие территории.

В Волгограде завтра, 28 декабря также обещают снег, но с дождем, при этом днем прогнозируют до +3 градусов. 29 декабря снег с дождем сменится на мокрый снег, а днем температура опустится до ноля.

Фото читателей ИА "Высота 102": вот такая сейчас красота в Суровикинском районе.