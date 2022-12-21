В Волгоградской области ищут пропавшего 10 декабря мужчину

В Волгоградской области уже 11 сутки продолжаются поиски 33-летнего жителя рабочего поселка Елань. Мужчина вышел из дома 10 декабря и бесследно исчез.
— Пропал Рустам Бахромович Шеров, — сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — Любую информацию, способную помочь в поисках, просьба сообщать координатору Наталье по номеру 8 906 1679 444.
Приметы пропавшего волгоградца:
рост 174 сантиметра
худощавое телосложение
волосы темно-русого цвета
глаза серые
В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, светло-синие джинсы и рыбацкие сапоги цвета хаки.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com