В Волгограде и области развернули дополнительные койки для больных ОРВИ и гриппом









Из-за всплеска заболеваемости в больницах Волгоградской области дополнительно развернули 450 коек для больных ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня, 19 декабря, на оперативном совещании в Волгограде заявил губернатор Андрей Бочаров.

- Подавляющее число заболевших простудными заболеваниями и гриппом проходит амбулаторное лечение. При этом на случай осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в стационарах Волгоградской области уже дополнительно подготовлено и развернуто 450 коек, - сказал глава региона. Он отметил, что в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем.

По его словам, эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Волгоградской области превышен более чем в 1,5 раза во всех возрастных группах. Лабораторно подтверждены 160 случаев гриппа — это в 10 раз больше, чем две недели назад. Карантин по ОРВИ и гриппу объявлен в отдельных классах и в 29 школах.

Учитывая нестабильных погодных условий и приближение периода проведения массовых детских новогодних и рождественских мероприятий, Андрей Бочаров на оперативном совещании в целях противодействия распространению ОРВИ и гриппа поставил профильным службам следующие задачи:

- обеспечить в детских образовательных организациях соблюдение основных мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

- принимать решение о формате проведения намеченных детских массовых новогодних и рождественских мероприятий, исходя из реально складывающейся на территории конкретного муниципального образования Волгоградской области и в образовательном учреждении санитарно-эпидемиологической обстановки;

- рекомендовать применение основных и дополнительных мер санитарно-эпидемиологической безопасности предприятиям и организациям Волгоградской области;

- профилактическую и информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдения респираторного этикета, а также раннего обращения за медицинской помощью и необходимости изоляции больных продолжать в плановом порядке;

- обеспечить поддержание необходимого запаса требуемых лекарственных препаратов в аптечных и медицинских организациях;

- быть в готовности при необходимости оперативно нарастить специализированный коечный фонд для оказания помощи заболевшим ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией.

Фото: администрации Волгоградской области