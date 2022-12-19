Общество

В Волгограде и области развернули дополнительные койки для больных ОРВИ и гриппом

Общество 19.12.2022 11:29
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19.12.2022 11:29



Из-за всплеска заболеваемости в больницах Волгоградской области дополнительно развернули 450 коек для больных ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня, 19 декабря, на оперативном совещании в Волгограде заявил губернатор Андрей Бочаров.
- Подавляющее число заболевших простудными заболеваниями и гриппом проходит амбулаторное лечение. При этом на случай осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в стационарах Волгоградской области уже дополнительно подготовлено и развернуто 450 коек, - сказал глава региона. Он отметил, что в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем.
По его словам, эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Волгоградской области превышен более чем в 1,5 раза во всех возрастных группах. Лабораторно подтверждены 160 случаев гриппа — это в 10 раз больше, чем две недели назад. Карантин по ОРВИ и гриппу объявлен в отдельных классах и в 29 школах.
Учитывая нестабильных погодных условий и приближение периода проведения массовых детских новогодних и рождественских мероприятий, Андрей Бочаров на оперативном совещании в целях противодействия распространению ОРВИ и гриппа поставил профильным службам следующие задачи:
- обеспечить в детских образовательных организациях соблюдение основных мер санитарно-эпидемиологической безопасности;
- принимать решение о формате проведения намеченных детских массовых новогодних и рождественских мероприятий, исходя из реально складывающейся на территории конкретного муниципального образования Волгоградской области и в образовательном учреждении санитарно-эпидемиологической обстановки;
- рекомендовать применение основных и дополнительных мер санитарно-эпидемиологической безопасности предприятиям и организациям Волгоградской области;
-  профилактическую и информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдения респираторного этикета, а также раннего обращения за медицинской помощью и необходимости изоляции больных продолжать в плановом порядке;
- обеспечить поддержание необходимого запаса требуемых лекарственных препаратов в аптечных и медицинских организациях;
- быть в готовности при необходимости оперативно нарастить специализированный коечный фонд для оказания помощи заболевшим ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией.
Фото: администрации Волгоградской области
 

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