Колбасу с мясокомбината нелегально направляли в волгоградские магазины









Комбинат «Дубки» из Городищенского района Волгоградской области уличили в нарушении ветеринарного законодательства при регистрации продукции в ФГИС «Меркурий». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- Установлено, что уполномоченным лицом ООО «Комбинат «Дубки» легализовано путем добавления продукции через «инвентаризацию» и направлено с целью реализации в пищу людям более 26 кг пищевой продукции (паштет, колбаса вареная, колбаса полукопченая, колбаса вареная и полукопченая, сосиски молочные, сервелат) неизвестного происхождения, - сообщили в ведомстве.

В данном случае, как поясняют в Россельхознадзоре, производитель нарушил требования закона «О ветеринарии» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

Уполномоченному лицу ООО «Комбинат «Дубки» за допущенное нарушение приостановлена регистрация в ФГИС «Меркурий». Эта система предназначена для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории России. Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Фото из архива ИА «Высота 102»