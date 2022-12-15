Врачи сообщили о состоянии водителя упавшей с моста фуры в Волгограде

Стало известно состояние 65-летнего водителя после ДТП с фурой на Третьей продольной магистрали в Волгограде. Накануне многотонная махина повредила несколько десятков метров дорожного ограждения и рухнула вниз с мостового перехода.

— Мужчина доставлен в больницу № 25, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое, стабильное. Находится в реанимации.

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель за рулем грузовой машины Mercedes с полуприцепом двигался по Третьей продольной со стороны Ворошиловского района и на мостовом переезде реки Царица потерял управление, после чего, повредив ограждение, упал вниз.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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