В Волгограде за убийство брата-близнеца осудили жителя Санкт-Петербурга









Виновным в убийстве родного брата-близнеца признан житель Санкт-Петербурга по фамилии Назаренко. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде Волгограда, Назаренко приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2021 года скелетированные останки мужчины были обнаружены обслуживающей организацией при очистке канализационного колодца, о чем позже было сообщено в правоохранительные органы.

Следствием и судом установлено, что в конце октября 2017 года Назаренко поссорился с братом из-за престарелой бабушки, которой требовался уход. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил близнеца молотком по голове. От полученных травм тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, он затолкал труп своего брата в канализационный колодец.





Через четыре года после совершенного преступления убийца был обнаружен, благодаря кропотливой работе сотрудников первого отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов регионального СУ СКР, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области.

В суде мужчина признал вину . По его словам, к совершению преступления его подтолкнули напряженные взаимоотношения, которые были между его братом и бабушкой, так как его брат отказывался помогать бабушке, оскорблял, бил и унижал последнюю. В связи с этим у него с братом часто происходили ссоры и конфликты.

После убийства брата и сокрытия его трупа, Назаренко обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении родственника, а еще спустя некоторое время уехал в Санкт-Петербург.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области