В Волгограде за убийство брата-близнеца осудили жителя Санкт-Петербурга

Расследования 12.12.2022 17:26
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12.12.2022 17:26
Виновным в убийстве родного брата-близнеца признан житель Санкт-Петербурга по фамилии Назаренко. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде Волгограда, Назаренко приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как ранее сообщалось, в ноябре 2021 года скелетированные останки мужчины были обнаружены обслуживающей организацией при очистке канализационного колодца, о чем позже было сообщено в правоохранительные органы.
Следствием и судом установлено, что в конце октября 2017 года Назаренко поссорился с братом из-за престарелой бабушки, которой требовался уход. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил близнеца молотком по голове. От полученных травм тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, он затолкал труп своего брата в канализационный колодец.
Через четыре года после совершенного преступления убийца был обнаружен, благодаря кропотливой работе сотрудников первого отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов регионального СУ СКР, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области.
В суде мужчина признал вину. По его словам, к совершению преступления его подтолкнули напряженные взаимоотношения, которые были между его братом и бабушкой, так как его брат отказывался помогать бабушке, оскорблял, бил и унижал последнюю. В связи с этим у него с братом часто происходили ссоры и конфликты.
После убийства брата и сокрытия его трупа, Назаренко обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении родственника, а еще спустя некоторое время уехал в Санкт-Петербург.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области
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