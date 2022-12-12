Военнослужащие проходят боевое слаживание в Волгоградской области









Процесс слаживания отделений, расчетов и экипажей начался с военнослужащими мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области.

- В ходе занятий военнослужащие отрабатывают навыки ведения общевойскового боя в составе отделений. Личный состав осваивает тактику действий в обороне, наступлении и на марше, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Наиболее важным элементом в подготовке отделений является выполнение ночных боевых стрельб из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и вооружения боевых машин.

Всего в рамках боевого слаживания военнослужащие отрабатывают более 50 нормативов на занятиях по тактической, инженерной, огневой, специальной подготовке и вождению.

Этот этап подготовки завершится проведением боевых стрельб отделений. После этого начнутся полевые занятия в составе взводов.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



