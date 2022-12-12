Военнослужащие проходят боевое слаживание в Волгоградской области

Общество 12.12.2022 09:36
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12.12.2022 09:36
Процесс слаживания отделений, расчетов и экипажей начался с военнослужащими мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области.
- В ходе занятий военнослужащие отрабатывают навыки ведения общевойскового боя в составе отделений. Личный состав осваивает тактику действий в обороне, наступлении и на марше, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Наиболее важным элементом в подготовке отделений является выполнение ночных боевых стрельб из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и вооружения боевых машин.
Всего в рамках боевого слаживания военнослужащие отрабатывают более 50 нормативов на занятиях по тактической, инженерной, огневой, специальной подготовке и вождению.
Этот этап подготовки завершится проведением боевых стрельб отделений. После этого начнутся полевые занятия в составе взводов.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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