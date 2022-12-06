Общество

Безымянный проезд в Волгограде назвали в честь защитницы Сталинграда

Общество 06.12.2022 13:21
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06.12.2022 13:21


Безымянный проезд  на границе Советского и Кировского районов Волгограда назвали  именем ветерана Великой Отечественной войны, участницы Сталинградской битвы Зинаиды Петровны Степыкиной. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города,  участок улично-дорожной сети, который получил имя ветерана, соединяет  Вторую продольную магистраль с улицей им. Загорулько. 

С инициативой об увековечении памяти защитницы Сталиграда, как пояснили в мэрии, к властям обратились ветераны Кировского района. Постановлением главы администрации города это ходатайство удовлетворено. 

Справка. Зинаида Степыкина родилась в 1923 году в хуторе Новая Отрада – сейчас это территория входит в состав Кировского района. Во время Сталинградской битвы проходила службу санинструктором в легендарной 64-й Армии. Боевой путь ветерана прошла  от  Сталинграда до Праги. Трижды быларанена. Зинаида Петровна награждена орденами «Красная звезда», Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

После окончания войны Зинаида Петровна вернулась на родину и 50 лет проработала в клинической больнице № 1. Умерла защитница Сталинграда 25 июня 2022 года. Она всего год не дожила до своего столетия. 


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