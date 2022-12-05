Волгоградская область промерзнет до -21 градуса

Общество 05.12.2022 21:13
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05.12.2022 21:13
В Волгоградской области усилятся ночные заморозки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, так, в ночь с 5 на 6 декабря и с 6 на 7 декабря местами температура опустится до -21 градуса. Днем будет, если можно так сказать, немного теплее – от -11 до -16. Но ситуация будет усугубляться сильным ветром, который усилится 8 декабря до 18 метров в секунду.
В Волгограде ночная температура воздуха в эти дни не превысит -14. Днем будет до -9 градусов. Но 7 и 8 декабря в областном центре также прогнозируют сильный ветер – до 13-14 метров в секунду.
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