Волгоградская область промерзнет до -21 градуса









В Волгоградской области усилятся ночные заморозки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, так, в ночь с 5 на 6 декабря и с 6 на 7 декабря местами температура опустится до -21 градуса. Днем будет, если можно так сказать, немного теплее – от -11 до -16. Но ситуация будет усугубляться сильным ветром, который усилится 8 декабря до 18 метров в секунду.





В Волгограде ночная температура воздуха в эти дни не превысит -14. Днем будет до -9 градусов. Но 7 и 8 декабря в областном центре также прогнозируют сильный ветер – до 13-14 метров в секунду.