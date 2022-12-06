Общество 06.12.2022 07:53
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06.12.2022 07:53
Вопросы объединения ведомств, обеспечивающих самый большой объем мер господдержки для граждан - Пенсионного фонда и Фонда социального страхования были подняты на круглом столе, который прошел накануне в Волгоградском региональном отделении Фонда социального страхования.
Напомним, объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый фонд – Социальный фонд России (СФР) в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» произойдет с 1 января 2023 года.
Как рассказал управляющий отделением Павел Гладких, клиентские офисы Социального фонда в Волгоградской области будут базироваться на месте клиентских служб ПФР, которые представлены во всех муниципальных образованиях региона. В настоящее время ведется работа по созданию единых клиентских служб, которая закончится до 1 января 2023 года. На сайте регионального отделения Фонда социального страхования информация с адресами клиентских служб оперативно обновляется.
- Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Оно направлено на повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление мер поддержки. Объединение позволит снизить административную нагрузку на бизнес и расширить категории граждан, обеспеченных социальным страхованием. То естьСоцфонд будет выполнять все функции ФСС и ПФ, но более быстро и качественно и с сохранением дат выплат. Такой шаг по упрощению взаимодействия граждан, государства и бизнеса позволит решать все вопросы в одном окне, - отметил Павел Гладких.
Новый фонд будет отвечать: за пенсии (по старости, по инвалидности), пособия для работающих граждан в случае болезни, пособия по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет, материнский капитал, ежемесячные пособия на детей 8-17 лет, страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение и рядом других выплат и соцгарантий.
Все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Граждане продолжат получать пенсии и социальные выплаты, предусмотренные законодательством, в прежние сроки.
- В последние годы Пенсионный фонд и Фонд социального страхования провели большую работу по развитию дистанционного обслуживания и электронных сервисов. Социальный фонд продолжит развивать систему проактивного назначения выплат и электронные сервисы. В перспективе граждане смогут получать еще больше услуг полностью онлайн, а также меры поддержки без обращения в фонд, - подчеркнул Павел Гладких.
Что еще изменится с 1 января 2023 года для граждан?
Немаловажно, что социальные гарантии согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 237-ФЗ распространятся на всех занятых граждан, в том числе на лиц, осуществляющих свою деятельность по договорам гражданско-правового характера, а именно:
- договор на выполнение работ и (или) оказание услуг,
- договор авторского заказа,
- договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства (по которым автор произведения, получает выплаты и иные вознаграждения),
- издательский лицензионный договор,
- лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.
Повышение доступности мер господдержки, предельного размера выплат, создание единого окна для бизнеса, снижение административных издержек, прозрачность управления и распространение соцгарантий на всех занятых граждан- такие несомненные плюсы объединения фондов были перечислены в ходе круглого стола.
Справка. За 11 месяцев 2022 года Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования выплатило:
- пособие по временной нетрудоспособности (оплата больничных): 433892 гражданам Волгоградской области на общую сумму 4 миллиарда 637 миллионов рублей;
- пособие по беременности и родам: 6528 женщинам на сумму 830,8 миллионов рублей;
- пособие при рождении ребенка: 7693 родителям на сумму 154,9 миллионов рублей.
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