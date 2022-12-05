Под Волгоградом откопали отлитые еще при Александре III колокола









Два старых церковных колокола нашел при проведении земляных работ житель хутора Новомаксимовский Суровикинского района Волгоградской области. Как сообщили в Волгоградской епархии, небольшие колокола диаметром 62 и 84 см были спрятаны под землей в сундуке, от которого остались лишь небольшие фрагменты. Откопали колокола в конце ноября текущего года. О находке сообщили специалистам областного краеведческого музея.

По предварительной информации, эти два колокола принадлежали Покровской церкви станице Верхне-Чирской 2-го Донского округа Области Войска Донского. Всего на ее колокольне было 8 колоколов, но судьба остальных неизвестна. Деревянную церковь возвели в 1866 году, а в 1904-ом ее перенесли на новое место и расширили. В конце 30-х годов ее разрушили богоборцы. Небольшие колокола, вероятно, успели спрятать.

- Судя по надписям, они были отлиты на колокололитейном заводе Товарищества Оловянишниковых в Ярославле, который славился по всей России. Его колокола звонили в храмах и монастырях губернских городов, в селах и станицах, деревнях Центра, Юга, Севера России и Дальнего Востока. Их любили за благозвучность и мелодичность, внешние колокольные поверхности имели богатый орнамент, рисунки разнообразны и привлекательны, это тоже нравилось заказчикам, - сообщили в епархии. - Каждый колокол представлял собой единственное в своем роде произведение колокололитейного искусства. Владеть колоколами Оловянишникова было престижно, особенно когда пошли заказы на них для придворных церквей, и не только в России, но и Зарубежья.













Специалисты областного краеведческого музея определили, в какой период времени были приобретены колокола для Покровской церкви. На них имеется медальон с изображением императора Александра III и литой царский герб.

Известно, что заводу Оловянишниковых разрешили изображать Государственный герб России с 1886 года — это высшая награда страны была получена на Московской Всероссийской выставке и подтверждена через десять лет на Нижегородской Всероссийской выставке 1896 года.

Император Александр III правил 13 марта 1881 – 1 ноября 1894 гг. Краеведы предположили, что колокола для станичного храма были приобретены в период с 1886 по 1894 годы, т.е в годы правления императора.

Найденные в Волгоградской области колокола отправлены на реставрацию в Москву. После этого их поместят в новый храм, который построили и освятили 15 октября 2011 года.

Фото: Волгоградской епархии



