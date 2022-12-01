Волгоградка разоблачила маскирующуюся под банк организацию









Жительница Волгограда пожаловалась в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на навязывание дополнительных услуг организацией «Региональный социальный кредит».

Как сообщили в ведомстве, по обращению женщины было проведено административное расследование. Установлено, что индивидуальным предпринимателем Степаном Козьмиди (фирменное наименование «Региональный социальный кредит») организован порядок заключения договоров на оказание консультационных услуг по вопросам получения кредитов (займов).

Согласно законодательству о банках и банковской деятельности, организации без соответствующей лицензии Банка России не могут использовать в своем фирменном наименовании слова «банк», «кредитная организация» или иным образом указывать на то, что имеют право на осуществление банковских операций.

- Таким образом, ИП Козьмиди С.И. вводит потребителей в заблуждение относительно наличия специального статуса, которого не имеет, вида оказываемых «Региональным социальным кредитом» услуг, - посчитали специалисты управления.

При этом, согласно сведениям о государственной регистрации, основным видом деятельности ИП Козьмиди С.И. являются консультационные услуги по вопросам финансового посредничества.

В результате в суд по месту регистрации ИП было подано исковое заявление в отношении неопределенного круга потребителей с требованием прекратить противоправные действия ИП Козьмиди С.И., а именно, исключить из официальных документов, в том числе, предлагаемых потребителям, вывески, логотипа, а также печати слово «кредит».

Тахтамукайский районный суд республики Адыгея удовлетворил требования Роспотребнадзора. Решение не вступило в законную силу и может обжаловано в апелляционном порядке.



