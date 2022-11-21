«Это не город Сталина»: депутат ГД – о переименовании Волгограда в Сталинград

Депутат Государственной думы РФ Андрей Гимбатов 21 ноября в своем Telegram-канале присоединился к обсуждениям ветеранской инициативы о возвращении Волгограду названия Сталинград. По мнению парламентария, обсуждать в рамках этой дискуссии личность Сталина не имеет никакого смысла. Гимбатов называет смену имени города-героя исторической необходимостью.

– Я родился в Волгограде, но всегда знал, что настоящее имя этого города – Сталинград. Полностью поддерживаю предложение тщательно изучить общественное мнение на предмет возвращения городу его истинного имени. Решать должны именно люди – жители города, – с этого начинает свои рассуждения Гимбатов. – Мое личное мнение: возвращение имени, которое обессмертило город, это не просто справедливость. Это историческая необходимость. Это то, что мы обязаны сделать – не только в честь памяти наших дедов и прадедов, но и ради будущего наших детей.

При этом депутат ГД подчеркивает – мало просто сменить название:

– Недостаточно вернуть великое имя и сложить лапки. Этого названия предстоит быть достойными! Не все понимают, что Сталинград – это не про Сталина. Плох он был или хорош, он оставил свой след в истории нашей Родины. Его отчаянно пытались стереть – так под горячую руку попал и Сталинград. Но Сталинград – это не город Сталина. Это город удивительной, кажется, нечеловеческой стойкости. Любви к своей земле, готовности на самопожертвование. Город действительно «стальных» людей, восхитивших весь мир. Сотен тысяч людей самых разных национальностей, которые именно здесь показали самый удивительный в мировой истории пример силы духа.

Возвращение имени Сталинград это дань уважения всем этим людям, а не одному человеку.

– Сталинград никуда и не пропадал. Он жил в наших сердцах. И в памяти тех, кто отстоял город, а за ним и весь мир. И тех, кто об этом никогда не забудет, – заключает Андрей Гимбатов.

Напомним, что с предложением вернуть Волгограду название Сталинград в минувшую субботу, 19 ноября, к губернатору Андрею Бочарову на пленуме Совета ветеранов обратились представители ветеранского сообщества. При этом глава региона подчеркнул, что данный вопрос нужно обсуждать всенародно и принимать решение с учетом мнения жителей Волгоградской области.