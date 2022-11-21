Губернатор Волгоградской области 21 ноября посвятил оперативное совещание вопросам обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщает ИА «Высота 102», согласно информации, прозвучавшей на совещании, в регионе, начиная со второй половины сентября выпало порядка двух норм осадков. Это, в свою очередь повлияло на ход уборочной кампании. Сегодня сельхозтоваропроизводители вынуждены собирать урожай, исходя из погодных условий.

– На сегодня обмолочено уже порядка 98% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, – сообщил Андрей Бочаров. – Валовой сбор зерна превышает 6,5 млн тонн. Технические культуры убраны на более чем 70% площади, намолочено более 1 млн тонн. Овощные культуры уже собраны на 85% площадей. Полученный урожай — более 700 тысяч тонн овощей. Это, прежде всего, лук, морковь, томаты, капуста, огурцы, сладкий перец и свекла. Уборочные работы продолжаются, исходя из погодных условий. Техники и оборудования достаточно.

По сведениям губернатора, несмотря на сложные погодные условия, волгоградцы завершили к настоящему дню сев озимых культур. В общей сложности посеяно 1665,9 тысячи га озимых, состояние посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное.

По итогам оперативного совещания Андреем Бочаровым в целях обеспечения продовольственной безопасности Волгоградской области поставлены следующие задачи: