В селе-погорельце Волгоградской области спустя 11 лет достроили детсад на 40 мест

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
Общество 19.11.2022 07:48
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19.11.2022 07:48
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
Накануне на станции Лапшинская Котовского района Волгоградской области состоялось долгожданное открытые двух социальных объектов – детского сада и дома культуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, дошкольное учреждение рассчитано на 40 маленьких жителей населенного пункта, а дом культуры – на 135 человек.
Чиновники торжественно перерезали красные ленточки, отчитавшись о работе, которую должны были завершить еще 11 лет назад.
Напомним, 2-3 сентября 2010 года в Волгоградской области в результате пожаров пострадали 12 населенных пунктов. Региону выделили федеральные средства в размере полутора миллиарда рублей на возведение жилья для потерявших кров людей, а также на социальные объекты - пожарные депо, детские сады, ФОК, клуб, библиотеку. Жилье для людей возвели, а вот с социальными объектами – пожарными депо, детскими садами, ФОК, клубом, библиотекой вышла заминка длиной в несколько лет.
Так, детский сад на станции Лапшинская должны были сдать в эксплуатацию еще в июне 2011 года. Однако это удалось сделать лишь сейчас. Изначально при заключении контрактов на строительство социальных объектов при бывшем руководстве региона, который возглавлял Анатолий Бровко, что-то пошло не так. Впоследствии КСП Волгоградской области неоднократно фиксировало факты заключения контрактов с подрядчиками, которые, получив деньги, банкротились и не выполняли свои обязательства, ошибки в проектировании, а также плохое качество выполняемых работ.
В результате исполнителей на социальных объектах приходилось менять много раз. Процесс тормозился и из-за многочисленных судебных тяжб с недобросовестными подрядчиками. Аудиторы при этом указывали и на вину комитета строительства Волгоградской области и ГКУ «Управление капитального строительства», которые недостаточным образом контролировали социальные стройки.
Фото администрации Котовского района
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
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