



Жителям Волгоградской области, попавшим под частичную мобилизацию, приостановили начисление пени в случае несвоевременного или неполного внесения платы за электроэнергию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», послабления вводятся в том числе и в отношении членов семей мобилизованных. В соответствии с ФЗ от 07.10.2022 №378-ФЗ начисление пени приостанавливается или производится перерасчет начисленной пени, начиная с 7 октября.

– Чтобы получить освобождение от оплаты пени, волгоградцам нужно обратиться в «Волгоградэнергосбыт» с заявлением, к которому необходимо приложить документы, подтверждающие участие мобилизованного военнослужащего в военной операции, – сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Такими документами являются справка из военкомата, копия контракта и т.п.

Также при обращении в «Волгоградэнергосбыт» необходимо предоставить документ, подтверждающий статус заявителя в качестве члена семьи мобилизованного военнослужащего.

– Начисление пени не производится до окончания действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, – уточняют в ресурсоснабжающей компании.



