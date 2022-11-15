Общество 15.11.2022 09:48
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15.11.2022 09:48
Жителям Волгоградской области, попавшим под частичную мобилизацию, приостановили начисление пени в случае несвоевременного или неполного внесения платы за электроэнергию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», послабления вводятся в том числе и в отношении членов семей мобилизованных. В соответствии с ФЗ от 07.10.2022 №378-ФЗ начисление пени приостанавливается или производится перерасчет начисленной пени, начиная с 7 октября.
– Чтобы получить освобождение от оплаты пени, волгоградцам нужно обратиться в «Волгоградэнергосбыт» с заявлением, к которому необходимо приложить документы, подтверждающие участие мобилизованного военнослужащего в военной операции, – сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Такими документами являются справка из военкомата, копия контракта и т.п.
Также при обращении в «Волгоградэнергосбыт» необходимо предоставить документ, подтверждающий статус заявителя в качестве члена семьи мобилизованного военнослужащего.
– Начисление пени не производится до окончания действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, – уточняют в ресурсоснабжающей компании.
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