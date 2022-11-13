Мальчик в больнице: в Волгограде 7-летнему школьнику в трамвае зажало ногу

В Краснооктябрьском районе Волгограда накануне примерно в 20.10 водитель трамвая зажала ногу 7-летнему школьнику. Инцидент произошел на остановке «14-я Гимназия».

— По предварительным данным, 40-летняя водитель, управляя трамваем, двигалась со стороны улицы Штеменко в направлении улицы Титова, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 119 по проспекту имени В. И. Ленина, после высадки пассажиров на остановке общественного транспорта «14-я Гимназия», водитель не убедилась в безопасности пассажиров.

Уточняется, что при закрытии дверей вагона 7-летнему школьнику защемило ногу. В результате происшествия мальчика доставили в больницу.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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