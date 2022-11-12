Ураган до 22 метров в секунду обрушится на Волгоградскую область 13 ноября

Общество 12.11.2022 20:34
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12.11.2022 20:34
ГУ МЧС опубликовало предупреждение об урагане в Волгоградской области 13 ноября. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, скорость ветра может достигать завтра до 22 метров в секунду. Также ожидаются небольшие дожди, которые будут идти в Волгоградской области и 14 ноября.
Сильный ветер, по данным Волгоградского ЦГМС, задержится в регионе до понедельника. А 15 ноября грянут морозы – ночью до -7 градусов, а днем – до -2.
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