Ураган до 22 метров в секунду обрушится на Волгоградскую область 13 ноября









ГУ МЧС опубликовало предупреждение об урагане в Волгоградской области 13 ноября. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, скорость ветра может достигать завтра до 22 метров в секунду. Также ожидаются небольшие дожди, которые будут идти в Волгоградской области и 14 ноября.







Сильный ветер, по данным Волгоградского ЦГМС, задержится в регионе до понедельника. А 15 ноября грянут морозы – ночью до -7 градусов, а днем – до -2.