В пробах воды из Волги в Волгограде нашли условно-патогенную флору









В пробах воды, взятой из Волги, выявляются единичные случаи превышений по микробиологическим показателям – так называемой условно-патогенной флоры. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. При этом по результатам проведенных 8 ноября исследований несоответствие по микробиологическим показателям не было зафиксировано.





Однако пробы почвы, отобранные в месте сброса стоков в р. Волга и в сквере им. А. Пахмутовой, где произошел порыв канализационного коллектора, не соответствуют установленным нормативам по микробиологическим показателям. Необходимо проведение дезинфекции, подчеркнули в ведомстве.





Напомним, накануне в Волгограде провели дезинфекцию территории после коммунальной аварии.



