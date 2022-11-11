Общество

В пробах воды из Волги в Волгограде нашли условно-патогенную флору

Общество 11.11.2022 08:46
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11.11.2022 08:46



В пробах воды, взятой из Волги, выявляются единичные случаи превышений по микробиологическим показателям – так называемой условно-патогенной флоры. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. При этом по результатам проведенных 8 ноября исследований несоответствие по микробиологическим показателям не было зафиксировано. 

Однако пробы почвы, отобранные в месте сброса стоков в р. Волга и в сквере им. А. Пахмутовой,  где произошел порыв канализационного коллектора, не соответствуют установленным нормативам по микробиологическим показателям. Необходимо проведение дезинфекции, подчеркнули в ведомстве. 

Напомним, накануне в Волгограде провели дезинфекцию территории после коммунальной аварии.

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