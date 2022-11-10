Волжанке присудили штраф за самовольное подключение к энергоснабжению





Жительница города Волжского задолжала за электрическую энергию чуть более 6 тыс. рублей. Теперь, кроме долга, ей придется заплатить штраф в 10 тысяч.

После законного отключения за неуплату волжанка самовольно подключилась к электрическим сетям и, таким образом, совершила правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.7.19 КоАП РФ. Мировой судья судебного участка № 68 Волгоградской области, рассмотрев дело, постановил признать волжанку виновной и назначил административное наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте», несанкционированное подключение к сетям – предпосылка к возникновению ЧС, угроза безопасности, как минимум, соседей злоумышленника, и поэтому рассматривается как серьезное правонарушение. Также в энергосбыте рассказали, что привлечение к административной ответственности жительницы города Волжского состоялось благодаря усилиям сотрудников охраны общественного порядка Управления МВД России по Волгоградской области.

– Пользуясь представившейся возможностью, коллектив ПАО «Волгоградэнергосбыт» благодарит органы МВД за помощь и содействие, а также за совместную работу в раскрытии правонарушений, – отметили в энергокомпании. – Поздравляем всех полицейских с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Желаем им успехов в службе на страже правопорядка и защиты законных интересов граждан. Пусть рабочие будни станут безопасными, а дома всегда будут те, кто вас любит и ждет!



