«Не надо паники»: в Волгоградской области 8 ноября включат сигнал учебной тревоги

Общество 05.11.2022 12:34
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05.11.2022 12:34
8 ноября на территории Волгоградской области проверят работу средств автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, проверка системы запланирована в рамках комплексных учений по выполнению мероприятий гражданской обороны с отработкой практических действий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В этот день включатся сирены и прозвучат учебные сигналы гражданской обороны.
Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области напоминает, что мероприятие носит плановый характер и проводится в учебных целях. Поэтому жителям региона следует сохранять спокойствие, никаких действий предпринимать не нужно, пояснили в ведомстве.
Напомним, о проведении комплексных учений губернатор Андрей Бочаров объявил 31 октября.
К слову, проверку работы автоматизированной системы оповещения населения в регионе переносили уже дважды в этом году. Сначала эти мероприятия планировали на март 2022 года, затем - на июль. Однако в последний момент их отменяли.
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