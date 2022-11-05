«Не надо паники»: в Волгоградской области 8 ноября включат сигнал учебной тревоги









8 ноября на территории Волгоградской области проверят работу средств автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, проверка системы запланирована в рамках комплексных учений по выполнению мероприятий гражданской обороны с отработкой практических действий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.





В этот день включатся сирены и прозвучат учебные сигналы гражданской обороны.





Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области напоминает, что мероприятие носит плановый характер и проводится в учебных целях. Поэтому жителям региона следует сохранять спокойствие, никаких действий предпринимать не нужно, пояснили в ведомстве.



Напомним, о проведении комплексных учений губернатор Андрей Бочаров объявил 31 октября.





К слову, проверку работы автоматизированной системы оповещения населения в регионе переносили уже дважды в этом году. Сначала эти мероприятия планировали на март 2022 года, затем - на июль. Однако в последний момент их отменяли.

