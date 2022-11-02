Общество

У КСП возникли вопросы к формированию резерва вещей и продовольствия в Волгограде

Общество 02.11.2022 11:51
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02.11.2022 11:51



Нарушения и недостатки при формирования резерва вещей, товаров первой необходимости и продовольствия выявлены аудиторами КСП Волгограда. 
- Аудиторы проверили, как использовались бюджетные средства на организацию и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Волгограда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - пояснили в Контрольно-счетной палате. 
В целом было изучено использование средств бюджета Волгограда, выделенных комитету гражданской защиты населения администрации Волгограда в 2021 году. Объектами контроля выступили комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда, муниципальные учреждения «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Волгограда» и «Служба спасения Волгограда».
- По результатам мероприятия выявлены отдельные нарушения и недостатки, - заявили в КСП. - В частности, комитетом не исполняется порядок, регламентирующий создание резерва в части вещевого имущества, товаров первой необходимости и продовольствия на территории Волгограда, нарушены сроки и объемы перечисления средств субсидий на муниципальное задание, предусмотренные в Соглашениях с МУ «Служба спасения Волгограда. 
В МУ «Служба спасения Волгограда» установлено неэффективное использование прогулочной понтонной лодки балансовой стоимостью 975 тысяч рублей, которая не используется с 2012 года по причине отсутствия мотора, что приводит к безрезультатным расходам бюджета.
По итогам проверки подготовлены предложения для устранения выявленных нарушений и недостатков. Среди них - ежегодно предусматривать в бюджете средства на хранение, использование и восполнение местных резервов материальных ресурсов, а также предусмотреть в бюджете Волгограда средства на восстановление неисправных узлов систем оповещения населения.
 

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