Власти Волгограда задумались над местами для парковок









Разработать схему общественных парковок власти Волгограда обещают до конца текущего года. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня в гордуме Волгограда руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов.

По его словам, действующая в настоящее время схема организации дорожного движения соответствует нормативам и согласована с ГИБДД. Вместе с тем, отметил он, к концу текущего года планируется разработать схему парковок.

Обсуждение этого вопроса состоялось на заседании профильных комитетов гордумы – по дорожному хозяйству и по экономике.

- Принимать парковочную схему необходимо с учетом интересов жителей, предпринимателей, муниципалитета, ГИБДД, - считает первый заместитель Волгоградской гордумы Дмитрий Дильман. - Прежде чем утверждать концепцию, ее надо будет всесторонне обсудить. Это можно сделать на профильных комитетах городской думы с приглашением представителей бизнеса, общественных организаций.

Волгоградские депутаты отметили, что отсутствие автопарковок в центре Волгограда, запрещающие знаки на главных улицах города и пробки в час-пик доставляют неудобства всем участникам дорожного движения. Народные избранники убеждены, что с этим надо что-то делать.

Приступить к работе по проекту парковочной схемы депутаты гордумы готовы сразу, как администрация Волгограда представит свои первые наработки.



