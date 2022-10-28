Общество

Власти Волгограда задумались над местами для парковок

Общество 28.10.2022 21:13
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28.10.2022 21:13



Разработать схему общественных парковок власти Волгограда обещают до конца текущего года. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня в гордуме Волгограда руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов. 
По его словам, действующая в настоящее время схема организации дорожного движения соответствует нормативам и согласована с ГИБДД. Вместе с тем, отметил он, к концу текущего года планируется разработать схему парковок. 
Обсуждение этого вопроса состоялось на заседании профильных комитетов гордумы – по дорожному хозяйству и по экономике.
- Принимать парковочную схему необходимо с учетом интересов жителей, предпринимателей, муниципалитета, ГИБДД, - считает первый заместитель Волгоградской гордумы Дмитрий Дильман. - Прежде чем утверждать концепцию, ее надо будет всесторонне обсудить. Это можно сделать на профильных комитетах городской думы с приглашением представителей бизнеса, общественных организаций.
Волгоградские депутаты отметили, что отсутствие автопарковок в центре Волгограда, запрещающие знаки на главных улицах города и пробки в час-пик доставляют неудобства всем участникам дорожного движения. Народные избранники убеждены, что с этим надо что-то делать. 
Приступить к работе по проекту парковочной схемы депутаты гордумы готовы сразу, как администрация Волгограда представит свои первые наработки. 

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