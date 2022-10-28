В ФНС рассказали о налоговых льготах для мобилизованных волгоградцев

Общество 28.10.2022 12:37
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28.10.2022 12:37
Промостраницу с подробным описанием того, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан, запущена на сайте ФНС России, сообщили в управлении ФНС по Волгоградской области.
Так, для мобилизованных переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.
Приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютного законодательства, сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в организациях финансового рынка за пределами России, в том числе без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, а также уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в таких банках и изменении их реквизитов.
- Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения, - пояснили в ведомстве.
Всю информацию для мобилизованных сотрудники ФНС собрали в специальном разделе, который отображен на сайте (https://www.nalog.gov.ru) в виде баннера с надписью: Налогообложение в период частичной мобилизации.
Информация здесь будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов.
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