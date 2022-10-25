Стройку трассы под Волгоградом скорректируют из-за проблем с импортным оборудованием

Губернатор Волгоградской области 25 октября начал рабочий день с поездки на участок строительства скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме. По словам Андрея Бочарова, несмотря на сложные условия из-за санкций, первый этап будет завершен к концу 2023 года. При этом глава региона отметил – планы по возведению объекта будут скорректированы.

– Объем работы огромный. Несмотря на все трудности, которых достаточно много, в том числе, это трудности, связанные с использованием зарубежного оборудования, мы продолжаем работы: строим два мостовых сооружения, двухуровневую развязку, плюс возводится другая инфраструктура. И все это на участке в четыре с половиной километра, – отметил в ходе рабочей поездки Андрей Бочаров. – Это огромный труд, который реализуют строители. Мы входим в плановые показатели. В ближайшее время мы проведем корректировку проекта и заместим импортное оборудование российскими аналогами.

Несмотря на все сложности, подчеркнул губернатор Волгоградской области, задачи по возведению третьего пускового комплекса будут выполнены в полном объеме.

– Задачи стоят абсолютно понятные. Объект должен быть построен. К концу следующего года мы должны завершить первый этап возведения третьего пускового комплекса моста через Волгу, а именно тех четырех километров, на которых сегодня ведутся работы. Это наиважнейший объект для Волгоградской области, да и, не побоюсь этого слова, для всей России. Он обеспечит беспрепятственное движение через Волго-Ахтубинскую пойму в обход населенных пунктов.

Андрей Бочаров напомнил также и о том, что ввод в эксплуатацию скоростной трассы избавит жителей региона и транзитников от многокилометровых пробок.