Общество 22.10.2022 19:41
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22.10.2022 19:41
Сегодня в Волгоград прибыл боец смешанных единоборств россиянин американского происхождения Джефф Монсон. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации школьного спорта Волгоградской области, гость принял участие в патриотической акции на Мамаевом кургане и снялся в видеоролике вместе с детьми и молодежью.
Спортсмен скандировал «Да здравствует Россия!», а дети читали стихотворение Пушкина «Клеветникам России».
Завтра, 23 октября, Джефф Монсон примет участие в открытии Чемпионата и первенства ЮФО по тхэквондо МФТ в спорткомплексе «Динамо».
Напомним, Монсон открыто поддерживает Россию и проведение специальной военной операции на Украине. В 2018 году уроженец американского города Сент-Пол получил российское гражданство. Тело бойца украшают сразу несколько татуировок на русском языке. Есть среди них и символ города-героя — скульптура «Родина-мать зовет!».
Также боец набил себе тату с буквой Z, объяснив это солидарностью с людьми, живущими в республиках Донбасса. Спортсмен делился планами о создании фильма о ДНР и ЛНР.
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