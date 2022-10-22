







Сегодня в Волгоград прибыл боец смешанных единоборств россиянин американского происхождения Джефф Монсон. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации школьного спорта Волгоградской области, гость принял участие в патриотической акции на Мамаевом кургане и снялся в видеоролике вместе с детьми и молодежью.





Спортсмен скандировал «Да здравствует Россия!», а дети читали стихотворение Пушкина «Клеветникам России».





Завтра, 23 октября, Джефф Монсон примет участие в открытии Чемпионата и первенства ЮФО по тхэквондо МФТ в спорткомплексе «Динамо».





Напомним, Монсон открыто поддерживает Россию и проведение специальной военной операции на Украине. В 2018 году уроженец американского города Сент-Пол получил российское гражданство. Тело бойца украшают сразу несколько татуировок на русском языке. Есть среди них и символ города-героя — скульптура «Родина-мать зовет!».





Также боец набил себе тату с буквой Z, объяснив это солидарностью с людьми, живущими в республиках Донбасса. Спортсмен делился планами о создании фильма о ДНР и ЛНР.