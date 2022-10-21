Курортный роман, затянувшийся на 50 лет: в Волгограде семья Третьяковых отмечает золотой юбилей





Семья Третьяковых из Волгограда – одна из тех, которые можно без преувеличения назвать образцовыми. Он – военный, завершивший карьеру в звании генерал-майора, она – медсестра и тыл для своего мужа. Александр и Ольга познакомились в Сочи 50 лет назад и сегодня отмечают юбилей своей свадьбы.

– Наших родителей, как это принято говорить, свела судьба в Сочи. Мама – обычная уральская девчонка, впервые увидевшая Черное море. Отец – молодой студент из Ростова, приехавший к другу, – рассказывает историю знакомства четы Третьяковых их дочь Марина. – Случайно встретившись полвека назад на солнечном курорте, они поняли, что друг без друга никак. А свадьба их состоялась в Ростове.





По окончании Ростовского машиностроительного института Александр Павлович служил на командных должностях. Начинал с танкового взвода. В 1982 году окончил с отличием бронетанковую академию, а Ольга Ивановна тем временем работала медсестрой в госпиталях. Пройдет всего ничего со дня их свадьбы – и в семье появятся сын и дочка. Сегодня Третьяковы могут похвалиться еще и тремя внуками.





В Волгограде Александра Третьякова знают многие. Службу он завершил на посту военного комиссара Волгоградской области.

– Наша жизнь – военные будни в гарнизонах, – рассказывает Марина. – География службы огромная – от Украины до Сахалина. В конце военной карьеры в звании генерал-майора папа командовал дивизией. Завершил он военную службу в должности военного комиссара Волгоградской области и некоторое время возглавлял комитет по ГОиЧС.

По словам Марины, главным профессиональным праздником Александр Третьяков считает День танкиста, а традицию военной службы в большой и дружной семье продолжают сегодня его сын и внук.

– Папе мы признательны за стержень и убежденность. Для него служба Родине и воинский долг – не пустые слова. Мама – хранительница домашнего очага. Мы ей очень благодарны за заботу и доброту, она всегда «прикрывала» нас от строгости отца, как и должно быть в нормальной семье. Папа – настоящая опора и поддержка семьи, в свои 72 года продолжает работать и остается заядлым охотником и рыбаком. Этим хобби заразил всех мужчин.

Дети и внуки поздравляют сегодня Александра и Ольгу Третьяковых с золотым юбилеем создания крепкой и дружной семьи.