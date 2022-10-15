







Сегодня к зданию Волгоградского центра научно-технической информации на проспекте Ленина, 86 пришли неравнодушные горожане, чтобы остановить уничтожение уникальной литературы. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец Ярослав, накануне в соцсетях был брошен клич с просьбой прийти сегодня к зданию технической библиотеки, чтобы спасти книги и вывезти их в безопасное место.













Скандал разразился несколько дней назад, когда стало известно, что груженые книгами и кинопленкой «КАМАЗы» стали вывозить фонд библиотеки в неизвестном направлении после того, как помещение библиотеки выкупила московская фирма.













- Мы проследили путь одного грузовика и узнали, что книги, сваленные в мешки из-под сахара, вывозятся в пункт приема макулатуры, - рассказал Ярослав. – При этом представители Волгоградского центра научно-технической информации отрицали этот факт и выдвигали каждый раз меняющиеся версии. То они заявляли, что помещения передаются налоговой инспекции, то якобы литературу перевозят в другие регионы. Говорили, что вся литература оцифрована. Но этому мы тоже не верим. К тому же нет гарантии в сохранности цифровой информации.

Активисты, а их сегодня собралось около полутора десятков человек, считают, что их обманывают и на самом деле книгам и оригиналам научных фильмов заготовлена печальная участь – они уничтожаются.













- Это же научное достояние, как можно так поступать с этим уникальным фондом? – недоумевают горожане. – Мы считаем, что и власти должны подключиться к процессу спасения научно-технической библиотеки.













Неравнодушные волгоградцы уже нашли сухой ангар, куда можно на первое время перевезти книги и кинофонд. Речь идет о 150-200 тысяч книг, а также об огромных объемах кинопленки. Часть книг готова приютить Волгоградская библиотека имени Горького.





Сегодня, между тем, процесс вывоза книг пытались продолжить. Но, увидев активистов, приехавшая «ГАЗель» поспешила ретироваться. Горожане пока спасают выброшенные на свалки книги и грузят их в свои личные машины.















Активисты решили пока организовать дежурство около центра, чтобы в выходные дни оставшиеся книги не вывезли. В понедельник представители центра предложили всем желающим выкупить книги. Правда, по какой цене, не уточнили.







- Будем надеяться, что в понедельник нам удастся достигнуть договоренности с представителями центра и спасти эту уникальную литературу, - говорит Ярослав. – Для начала надо хотя бы остановить этот процесс. Мы уже организовали сбор средств для аренды транспорта, для закупки скотча и других необходимых предметов, которые понадобятся при перевозке. Но все-таки надеемся, что и власти подключатся к этому важному делу.





Между тем, о скандале в Волгограде уже проинформировали своих подписчиков российские блогеры с миллионной аудиторией.