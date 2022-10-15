Общество

«Увозят на макулатуру»: волгоградцы протестуют против уничтожения уникального кинофонда

Общество 15.10.2022 12:18
0
15.10.2022 12:18



Сегодня к зданию Волгоградского центра научно-технической информации на проспекте Ленина, 86 пришли неравнодушные горожане, чтобы остановить уничтожение уникальной литературы. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец Ярослав, накануне в соцсетях был  брошен клич с просьбой прийти сегодня к зданию технической библиотеки, чтобы спасти книги и вывезти их в безопасное место.



Скандал разразился несколько дней назад, когда стало известно, что груженые книгами и кинопленкой «КАМАЗы» стали вывозить фонд библиотеки  в неизвестном направлении после того, как помещение библиотеки  выкупила московская фирма.



- Мы проследили путь одного грузовика и узнали, что книги, сваленные в мешки из-под сахара,  вывозятся в пункт приема макулатуры, - рассказал Ярослав. – При этом представители Волгоградского центра научно-технической информации отрицали этот факт и выдвигали каждый раз меняющиеся версии. То они заявляли, что помещения передаются налоговой инспекции, то якобы литературу перевозят в другие регионы. Говорили, что вся литература оцифрована. Но этому мы тоже не верим. К тому же нет гарантии в сохранности цифровой информации. 
Активисты, а их сегодня собралось около полутора десятков человек, считают, что их обманывают и на самом деле книгам и оригиналам научных фильмов заготовлена печальная участь – они  уничтожаются.



- Это же научное достояние, как можно так поступать с этим уникальным фондом? – недоумевают горожане. – Мы считаем, что и власти должны подключиться к процессу спасения научно-технической библиотеки.



Неравнодушные волгоградцы уже нашли сухой ангар, куда можно на первое время перевезти книги и кинофонд. Речь идет о 150-200 тысяч книг, а также об огромных объемах кинопленки. Часть книг готова приютить Волгоградская библиотека имени Горького.

Сегодня, между тем, процесс вывоза книг пытались продолжить. Но, увидев активистов, приехавшая «ГАЗель» поспешила ретироваться. Горожане пока спасают выброшенные на свалки книги и грузят их в свои личные машины.



Активисты решили пока организовать дежурство около центра, чтобы в выходные дни оставшиеся книги не вывезли. В понедельник представители центра предложили всем желающим выкупить книги. Правда, по какой цене, не уточнили.

- Будем надеяться, что в понедельник нам удастся достигнуть договоренности с представителями центра и спасти эту уникальную литературу, - говорит Ярослав. – Для начала надо хотя бы остановить этот процесс.  Мы уже организовали сбор средств для аренды транспорта, для закупки скотча и других необходимых предметов, которые понадобятся при перевозке. Но все-таки надеемся, что и власти подключатся к этому важному делу.

Между тем, о скандале в Волгограде уже проинформировали своих подписчиков российские блогеры с миллионной аудиторией.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.10.2022 16:06
Общество 15.10.2022 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 14:55
Общество 15.10.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 13:22
Общество 15.10.2022 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 11:11
Общество 15.10.2022 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 10:55
Общество 15.10.2022 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 09:33
Общество 15.10.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 08:40
Общество 15.10.2022 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 20:17
Общество 14.10.2022 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 19:12
Общество 14.10.2022 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 18:18
Общество 14.10.2022 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 17:01
Общество 14.10.2022 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 16:09
Общество 14.10.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 16:01
Общество 14.10.2022 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 14:36
Общество 14.10.2022 14:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.10.2022 14:23
Общество 14.10.2022 14:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:06
Волгоградская область получит еще четверть миллиарда рублей для расселения аварийного жильяСмотреть фотографии
14:55
Бочаров: рядом с новым арбитражным судом в Волгограде будет паркСмотреть фотографии
14:43
Волгоградский онколог назвал признаки раннего рака грудиСмотреть фотографии
13:22
В замерзающем Котово заработали котельные после срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:18
«Увозят на макулатуру»: волгоградцы протестуют против уничтожения уникального кинофондаСмотреть фотографии
11:11
15-летему кадету из Волгоградской области вручили госнаградуСмотреть фотографии
10:55
«Приезжал Леонид Ильич»: мемориалу Мамаев курган в Волгограде исполнилось 55 летСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом 71-летний пешеход погиб под колесами грузовикаСмотреть фотографии
09:33
Десять жителей Волгоградской области заболели бруцеллезомСмотреть фотографии
08:59
«Твоя история с билайном»: отдай голос за лучшую историю о мобильной связиСмотреть фотографии
08:40
В Калач-на-Дону приехала знаменитая тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!»Смотреть фотографии
08:01
На «Волгоград Арене» 29 октября впервые пройдет матч «русских медведей»Смотреть фотографии
07:15
«Там целые озера нефти»: в Волгограде известную фирму застукали на сливе нефтешламаСмотреть фотографии
21:17
«Ессентуки» после разгрома от волгоградского «Ротора» подвергли экзекуцииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
В Волгограде Джефф Монсон поднимется на Мамаев курган в поддержку СВОСмотреть фотографии
19:12
Волгоградцев перед мобилизацией стали отправлять на медкомиссииСмотреть фотографии
18:18
В центре Волгограда появились светящиеся камыши и буквыСмотреть фотографии
17:07
Хотел заработать на тюрьму: под Волгоградом мужчина четыре месяца прятал в погребе трупСмотреть фотографии
17:01
Детям мобилизованных волгоградцев предложили платить стипендии по 1100 рублейСмотреть фотографии
16:33
Путин назвал сроки окончания частичной мобилизацииСмотреть фотографии
16:09
После визита губернатора мобилизованным волгоградцам наладили бытСмотреть фотографии
16:01
Волгоградского ветерана переселяют из трущоб в новостройку после реакции БастрыкинаСмотреть фотографии
15:37
«Были в ударе»: волгоградский «Ротор» разгромил «Ессентуки» - 6:0Смотреть фотографии
15:08
С Tele2 понедельники станут приятнымиСмотреть фотографии
14:36
У плиты, за рулем и без галстука: губернатор Бочаров в объективе волгоградских фотографовСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде часть кованого забора из Касимовского сквера нашли в пункте приема металлаСмотреть фотографии
14:23
Выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованным начались в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:18
«Как я им в глаза буду смотреть?»: на Украине погиб контрактник из Волгограда Борис СавенковСмотреть фотографии
13:28
Одна на два миллиона: в Волгограде спасли 8-летнюю девочку с неработающим сердцемСмотреть фотографии
13:17
«Их было двое»: под Волгоградом дождь помешал сжечь местную администрациюСмотреть фотографии
 